Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

Мониторинг состояния воды и воздуха в проливе будет на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Российский премьер заметил, что в пострадавших регионах трудятся волонтеры и неравнодушные граждане, которые помогают спасателям, поэтому важно соблюдать все необходимые санитарные нормы.

Также Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Предложения по устранению последствий будут разработаны и представлены Владимиру Путину главой Минприроды Александром Козловым, глава Минтранса Роман Старовойт займется планами подъема танкеров, а глава Росприроднадзора Светлана Радионова сделает оценку экологического вреда для его полного возмещения виновником инцидента.

Мишустин подчеркнул важность скорейшего очищения экосистемы побережья Краснодарского края и Крыма, а также призвал сделать все, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов.

"Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку", – заявил премьер РФ.

В свою очередь, глава региона Сергей Аксенов в интервью "России 24" заявил, что, по данным на 13 января, пятна мазута обнаружены практически на всем крымском побережье.

"Мы с воздуха мониторим ситуацию достаточно далеко от берега, то есть смотрим пока и по течению, и по направлению ветра каждый день, куда прогнозно может вынести каждое пятно. При установлении хорошей погоды будем собирать непосредственно на море", – добавил он.

Власти Крыма надеются, что все последствия разлива нефтепродуктов будут устранены до начала курортного сезона. Уверенности в этом, сказал Аксенов, добавляет тот факт, что Владимир Путин взял эту ситуацию на свой контроль.

Ученые прогнозируют, что весь ущерб, нанесенный морской живности у берегов Севастополя, можно будет оценить к началу лета 2025 года. При этом последствия разлива мазута будут долгосрочными, предупреждают исследователи.

Российское побережье Черного моря было частично загрязнено нефтепродуктами после крушения двух танкеров в Керченском проливе, "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Из-за инцидента режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а в Севастополе и Крыму действует режим ЧС регионального характера.

