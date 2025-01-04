Режим ЧС объявлен в Севастополе из-за появления пятен мазута

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Режим ЧС регионального значения объявлен в Севастополе из-за появления пятен мазута после ЧП у Керченского пролива. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем", – написал он.

На берегу пляжа "Звездный берег" мазут зафиксирован на площади примерно 100 квадратных метров. Также его нашли на пляже "Голубая бухта". В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа "Нахимовец".

"Пока загрязнения незначительные, мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов. Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию", – указал губернатор региона.

Ранее власти Краснодарского края запустили горячую линию для бизнесменов и предприятий, которые готовы оказать помощь Анапе и Темрюкскому району при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

