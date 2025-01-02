Минтранс: при крушении танкеров в Черное море попало 2,4 тыс тонн нефтепродуктов

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Морская спасательная служба определила точное количество поврежденных емкостей в результате ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В результате оказались поврежденными четыре танка с мазутом. При этом, как заявило ведомство, в море попало меньше нефтепродуктов, чем прогнозировали ранее эксперты со ссылкой на заявления капитанов, – около 2,4 тысяч тонн.

"Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы", – сказано в сообщении.

Специалисты Морспасслужбы отметили, что инцидент, случившийся в акватории Керченского пролива, является первым в мире происшествием с разливом "тяжелого" топочного мазута марки М100. В министерстве уточнили, что этот вид мазута застывает при температуре плюс 25 градусов, но по плотности он сравним с водой.

Кроме того, в отличие от других нефтепродуктов, данный вид мазута не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. Минтранс РФ добавил, что пока в мире нет испытанных технологий, которые позволили бы ликвидировать топочный мазут марки М100 из толщи воды, поэтому основной способ его устранения – сбор с береговой линии.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. Максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

