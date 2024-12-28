В Кремле назвали критической ситуацию в районе Керченского пролива

Фото: МЧС России

Ситуация после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива остается критической. Негативные последствия для экологии будут неизбежными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", – отметил представитель Кремля.

При этом на данный момент оценить полный масштаб ущерба окружающей среде не представляется возможным, подчеркнул Песков. Однако, по его словам, эта работа ведется специалистами постоянно.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ространснадзор выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.

