Разлив мазута затронул 800 кв км в Черном море

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Разлив мазута, случившийся после крушения танкеров в Черном море у входа в Керченский пролив, затронул уже около 800 квадратных километров акватории. Об этом ТАСС заявил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

Собеседник агентства объяснил, что при этом нельзя говорить о том, что морское дно загрязнено на всей этой территории. По его словам, нефтепродукты оседают на отдельных участках, а указанная площадь – та, где фиксировалось прохождение мазута в поверхностных слоях воды.

Утечка с танкера, затонувшего у входа в пролив, согласно спутниковым снимкам, продолжается. Траектория, по которой будут перемещаться нефтепродукты, зависит от силы и направления ветра, а также от ситуации с течениями в этом регионе Черного моря.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий. Спустя время удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.