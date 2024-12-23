Десять мертвых дельфинов найдены на берегу Черного моря после разлива мазута

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На берегу Черного моря зафиксирован массовый выброс дельфинов после разлива мазута, который произошел в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"В Алексине (60–70 километров от Анапы) сегодня были обнаружены очевидцами 8 свежих тел азовок, 6 – на берегу, 2 – в воде без внешних видимых следов мазута. Фото- и видео материалами подтверждено 7 погибших. Это – массовый выброс", – говорится в сообщении.

Также, по данным центра, в ночь на понедельник, 23 декабря, была обнаружена еще одна погибшая азовка в станице Благовещенской. При осмотре были найдены фрагменты мазута на ее теле, а также небольшой фрагмент мазута в дыхале.

"Всего с 15 декабря 2024 года (с момента ЧС) по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых мог стать разлив мазута", – заключили в центре.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. По подсчетам экспертов, в море могло вылиться около 9,2 тысячи тонн мазута. Сейчас около 10,7 километра береговой линии очищено. Уборку продолжают более 5 тысяч спасателей и волонтеров. Для ликвидации последствий разлива мазута привлекли до 200 единиц техники.

Ранее капитанам двух танкеров предъявили обвинения. В отношении членов команды судов были назначены судебно-медицинские экспертизы.

