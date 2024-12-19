Около 10,7 км побережья на Кубани очищено от мазута после ЧП с танкерами

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Порядка 10,7 километра береговой линии, которая была загрязнена мазутом после ЧП с танкерами в Черном море, очищено в Краснодарском крае. Об этом заявил врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов в эфире телеканала РБК.

Он отметил, что из-за продолжающегося шторма зона заражения увеличилась еще на 15 километров. В связи с этим пришлось расширить зону наблюдения, в том числе на таких участках, как заповедник Утриш.

Кроме того, незначительные очаги загрязнений вновь появляются на территории, где уже провели очистку от нефтепродуктов. Повышение температуры весной также может поспособствовать подъему нефтепродуктов со дна, добавил Потахов.

Вместе с тем специалисты на месте наладили взаимодействие со всеми организациями, которые утилизируют нефтепродукты. Данные меры позволят не допустить дополнительной угрозы для экологии.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за шторма у него оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Чуть позже оказалось повреждено другое судно – "Волгонефть 239". Всех 14 человек экипажа удалось спасти. Спустя несколько дней уже третий танкер, "Волгонефть 109", подал сигнал бедствия. Утечку удалось предотвратить.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на первых двух танкерах.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, мазут после ЧП с танкерами уберут в регионе к началу курортного сезона. Примерная протяженность загрязненного берега составляет 35 километров, а все его очаги фрагментарные.