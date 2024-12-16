Около 3 тысяч тонн мазута вытекло из танкеров в Керченском проливе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минприроды России

Около трех тысяч тонн мазута вытекло из потерпевших бедствие в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", о чем свидетельствуют данные спутникового мониторинга. Об этом сообщает ТАСС.

Танки были повреждены у обоих танкеров, в результате чего из них могло вытечь по 1,5 тысячи тонн топлива, отметил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

На данный момент разлив мазута прекратился. Ведомства завершают подготовительные работы по уборке нефтепродуктов. Мазут дрейфует в направлении побережья на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Спустя некоторое время появились сообщения о танкере "Волгонефть 239", которое легло в дрейф. В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Позже стало известно, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

Уже в понедельник, 16 декабря, после улучшения погоды ее возобновили. Спасатели эвакуировали на берег 14 человек, операция по спасению экипажа завершена.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.