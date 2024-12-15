Поврежденные штормом в Керченском проливе танкеры перевозили 9 тысяч тонн мазута

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Потерпевший крушение танкер "Волгонефть 212" и поврежденное судно "Волгонефть 239" перевозили почти 9 тысяч тонн мазута в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что на каждом судне было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива.

Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212".

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался. 11 пострадавших при крушении были госпитализированы в городскую больницу Анапы. У них всех врачи зафиксировали переохлаждение. При необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Между тем Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым для ликвидации последствий.