15 декабря, 17:28Происшествия
Спасатели готовятся к эвакуации экипажа поврежденного судна "Волгонефть 239"
Фото: телеграм-канал Mash
Сотрудники спасательной службы готовятся к началу эвакуации экипажа поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239", сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Судно село на мель в 80 метрах от берега порта Тамань в Краснодарском крае, уточнило ведомство. На борту танкера находятся 14 человек.
Спасатели продолжают поддерживать связь с ними.
Кроме того, 11 пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" в том проливе госпитализированы в городскую больницу Анапы. Двое из них в тяжелом состоянии, а девять в состоянии средней тяжести, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.
У всех находящихся в больнице врачи зафиксировали переохлаждение. При необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212".
СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался.
По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Между тем Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым для ликвидации последствий.
Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе