Спасатели готовятся к эвакуации экипажа поврежденного судна "Волгонефть 239"

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники спасательной службы готовятся к началу эвакуации экипажа поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239", сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Судно село на мель в 80 метрах от берега порта Тамань в Краснодарском крае, уточнило ведомство. На борту танкера находятся 14 человек.

Спасатели продолжают поддерживать связь с ними.

Кроме того, 11 пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" в том проливе госпитализированы в городскую больницу Анапы. Двое из них в тяжелом состоянии, а девять в состоянии средней тяжести, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

У всех находящихся в больнице врачи зафиксировали переохлаждение. При необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212".

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Между тем Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым для ликвидации последствий.