28 человек спасены с затонувшей яхты в Египте

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С туристической яхты Sea Story, затонувшей в Красном море около побережья египетского города Марса-Алам, спасены 28 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

Яхта затонула в Красном море 25 ноября. Во время происшествия на ней находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. По словам губернатора провинции Амра Ханафи, некоторые из пострадавших найдены живыми, поиски продолжаются.

Позже генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что на борту яхты не было россиян. Он уточнил, что представительство связалось с хозяином судна, который и подтвердил соответствующую информацию.