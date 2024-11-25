Консульство РФ заявило об отсутствии российских туристов на затонувшей яхте в Египте

Фото: depositphotos/EpicStockMedia

Россиян не было на борту туристической яхты Sea Story, затонувшей в Красном море около побережья египетского города Марса-Алам, заявил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что представительство связалось с хозяином судна, который и подтвердил соответствующую информацию.

Яхта затонула в Красном море около побережья египетского Марса-Алама утром 25 ноября. Во время происшествия на ней находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. По словам губернатора провинции Амра Ханафи, некоторые из пострадавших найдены живыми, однако поиски продолжаются.

Между тем в порту Корсаков в Сахалинской области погибли два человека при опрокидывании грузового судна "Григорий Ловцов". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".