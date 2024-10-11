Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море

Фото: телеграм-канал "Карточный Домик: Европа"

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от земель Германии. Об этом пишет сайт местного общества по спасению потерпевших крушение.

Инцидент случился к северо-востоку от города Кюлунгсборна федеральной земли Мекленбурга – Передняя Померания. Подчеркивается, что все 7 членов экипажа были спасены.

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательный катер, буксир и многоцелевой корабль, а пожарные тушат возгорание.

Ранее американский военный танкер-заправщик получил повреждения при столкновении с неустановленным неподвижным объектом в Аравийском море. Отмечалось, что USNS Big Horn находился около берегов Омана, после чего его отбуксировали в ближайший порт.

Никто из экипажа не пострадал, однако подробности произошедшего не уточнялись.

