11 октября, 14:33Происшествия
Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море
Фото: телеграм-канал "Карточный Домик: Европа"
Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от земель Германии. Об этом пишет сайт местного общества по спасению потерпевших крушение.
Инцидент случился к северо-востоку от города Кюлунгсборна федеральной земли Мекленбурга – Передняя Померания. Подчеркивается, что все 7 членов экипажа были спасены.
Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательный катер, буксир и многоцелевой корабль, а пожарные тушат возгорание.
Ранее американский военный танкер-заправщик получил повреждения при столкновении с неустановленным неподвижным объектом в Аравийском море. Отмечалось, что USNS Big Horn находился около берегов Омана, после чего его отбуксировали в ближайший порт.
Никто из экипажа не пострадал, однако подробности произошедшего не уточнялись.