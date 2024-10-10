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10 октября, 07:13

Происшествия

Пожар в складских помещениях на Кубани полностью ликвидирован

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в складских помещениях в поселке Октябрьском Краснодарского края. Об этом сообщил Оперштаб региона в своем телеграм-канале.

Уточняется, что огонь удалось потушить в 02:05 по московскому времени.

Пожар на складах в поселке Октябрьском Ейского района возник вечером 9 октября. Первоначально площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров, однако затем она достигла 1,6 тысячи "квадратов".

В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву на прилегающей территории, однако сотрудники МЧС не дали ему распространиться дальше. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

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