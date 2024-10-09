09 октября, 23:31Происшествия
Пожар на складах в поселке на Кубани локализован на площади 1,6 тыс "квадратов"
Фото: 123RF/tayo76
Пожарные локализовали возгорание в складских помещениях в поселке Октябрьском Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.
Уточняется, что пожар был локализован сотрудниками МЧС на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Пожар вспыхнул на складах в поселке Октябрьском Ейского района вечером 9 октября. Сначала площадь возгорания оценивалась в 800 квадратных метров.
Территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. Специалисты не дают распространяться огню. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.
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