Пожар на складах в поселке на Кубани локализован на площади 1,6 тыс "квадратов"

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Пожарные локализовали возгорание в складских помещениях в поселке Октябрьском Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба.

Уточняется, что пожар был локализован сотрудниками МЧС на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Пожар вспыхнул на складах в поселке Октябрьском Ейского района вечером 9 октября. Сначала площадь возгорания оценивалась в 800 квадратных метров.

Территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. Специалисты не дают распространяться огню. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.