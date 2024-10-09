Склады загорелись в поселке на Кубани на площади 800 "квадратов"

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Складские помещения загорелись в поселке Октябрьском Ейского района на Кубани. Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, сообщает Оперштаб региона в телеграм-канале.

По информации оперативных служб и ЕДДС Ейского района, сейчас территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. На месте ЧП находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты МЧС РФ по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона.

Специалисты не дают распространяться огню, тушение здания осуществляется на допустимом расстоянии. Кроме того, идет тушение прилегающей территории, где пламя перекинулось на сухую траву. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на центральном рынке в подмосковном Ногинске. По предварительной информации, там загорелось левое крыло здания. Затем огонь распространился по всей площади рынка, достигнув трех тысяч "квадратов".

В тушении участвовал 81 специалист и 26 единиц техники. В данный момент открытое горение ликвидировано. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину пожара установит мобильная пожарная испытательная лаборатория.