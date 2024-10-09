РИА Новости: пожар в Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании центрального рынка в подмосковном Ногинске мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

Эта версия является предварительной, уточнил собеседник агентства. По его словам, окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, прибывшая на место происшествия.

О пожаре стало известно днем 9 октября. По предварительной информации, загорелось левое крыло здания, находящегося на улице Декабристов. Спустя время огонь распространился по всей площади рынка.

В данный момент возгорание локализовано на площади 3 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 81 специалист и 26 единиц техники. О пострадавших информация не поступала.