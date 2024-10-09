09 октября, 11:10Происшествия
Пожар в производственном здании в Кемеровской области потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в производственном здании на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области полностью потушен, передает пресс-служба МЧС РФ.
Крупное возгорание вспыхнуло в ночь на 9 октября. Загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. При тушении были задействованы 25 человек и 7 единиц техники. Кроме того, информации о возможных пострадавших при пожаре не поступало.
До этого на такой же площади загорелись три частных дома в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Также обошлось без пострадавших.
Еще один пожар произошел в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек.
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