Пожар в производственном здании в Кемеровской области потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании на территории промзоны в городском округе Березовский в Кемеровской области полностью потушен, передает пресс-служба МЧС РФ.

Крупное возгорание вспыхнуло в ночь на 9 октября. Загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. При тушении были задействованы 25 человек и 7 единиц техники. Кроме того, информации о возможных пострадавших при пожаре не поступало.

До этого на такой же площади загорелись три частных дома в поселке Супсех в Анапе. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. Также обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел в трехэтажном здании на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек.