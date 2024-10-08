Пожар площадью 900 "квадратов" вспыхнул в трехэтажном здании в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трехэтажное здание загорелось на улице Даниялова в Махачкале. Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 900 "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На первом этаже здания находится кафе, остальные помещения пустые. Из соседнего дома спасатели эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал.

Огнеборцам уже удалось локализовать пожар. Всего на месте работают 27 специалистов и 8 единиц техники МЧС.

Ранее возгорание произошло на складе с ацетоном в Норильске. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего здания, площадь пожара составляла 1 610 "квадратов".

Еще один крупный пожар случился на нефтебазе в Феодосии, из города эвакуировали порядка 300 человек. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается.