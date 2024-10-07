Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе

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Возгорание вспыхнуло на нефтебазе в Феодосии. Об этом со ссылкой на главу администрации Феодосии Игоря Ткаченко сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Крючков также сообщил, что в Феодосию выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее, в ночь на 4 октября, сообщалось о пожаре на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Пожарным удалось не допустить перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность, возгорание было локализовано на 10 000 квадратных метров. С возгоранием боролись более 60 специалистов и 19 единиц техники.