04 октября, 05:54Происшествия
База по хранению нефтепродуктов горит на 10 тыс кв м в Пермском крае
Фото: МЧС России
Пожар произошел на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, его удалось локализовать на 10 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 "квадратах". Огонь охватил емкости с топливом", – указано в сообщении.
Пожарные не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. Возгорание тушат более 60 специалистов и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.
Между тем в ночь на 4 октября средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники, после чего один из дронов упал на территорию нефтебазы, где началось возгорание пустой цистерны. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что обошлось без пострадавших.
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