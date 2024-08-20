Власти заявили, что пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения трех БПЛА

Фото: телеграм-канал "ЧП Ростов Дон"

Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области стало падение трех БПЛА самолетного типа, рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что дроны были большие и мощные, из-за чего сразу после их падения началось возгорание в трех разных местах.

Украинские беспилотники атаковали юго-восток Ростовской области 18 августа. После отражения атаки ВС РФ обломки дрона ВСУ упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной украинской атакой были вынуждены остановить работы. Вечером того же дня к тушению подключили три пожарных поезда.

19 августа с учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности был сменен на режим ЧС. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в общей сложности госпитализация потребовалась 18 спасателям. Всего в результате ЧП пострадал 41 сотрудник МЧС.

К утру 20-го числа площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров. Группировка пожарных была увеличена до 520 человек. Кроме того, для тушения была задействована авиация, в том числе четыре самолета Ил-76 с заправкой из Ростова-на-Дону.

