Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке переведены в ожоговый центр Уфы

Фото: телеграм-канал "Минздрав Башкортостана"

Пострадавших при возгорании газопровода нефтехимического завода в Стерлитамаке троих мужчин доставили из реанимации горбольницы в Республиканский ожоговый центр Уфы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова, пишет ТАСС.

По словам Апкаримовой, для их транспортировки использовалась санитарная авиация.

Взрыв на Стерлитамакском заводе произошел утром 19 августа. На воздушной линии газопровода случилась разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

При взрыве пострадали три человека. Состояние двоих оценили как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

Следователи уже завели уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Региональный СК в ближайшее время проведет экспертизы для определения точных причин пожара.