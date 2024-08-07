Один человек пострадал при хлопке неизвестного происхождения в жилом доме в Лобне

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Один человек пострадал при хлопке неизвестного происхождения в квартире жилого дома в подмосковной Лобне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Возгорания после хлопка не последовало. Пострадавшего доставили в больницу. Все обстоятельства ЧП уточняются, на месте работают спасатели.

Ранее в Псковской области бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Огонь после взрыва ликвидировали в течение 15 минут.

