Бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Псковской области

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Опочке Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Также повреждены три квартиры и два автомобиля.

ЧП произошло утром на Сущевской улице, 2а. Огонь после взрыва ликвидировали в течение 15 минут. Люди уже покинули здание. В основном, все выехали к родственникам. При необходимости власти задействуют пункт временного размещения.

Ранее хлопок газа случился в подвале многоквартирного дома на улице Деповской в подмосковной Лобне. Тогда пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу. Местная прокуратура организовала проверку.

