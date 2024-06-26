Два человека пострадали из-за вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске

Фото: МЧС России

На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске два человека пострадали из-за вспышки газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 26 июня 2024 года в 03:27 по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа", – указано в сообщении.

В компании отметили, что персонал рудника был выведен на поверхность. Причины произошедшего устанавливаются.

Производственные объекты "Уралкалия" продолжают работу в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента. На момент происшествия внутри находились 227 человек. 222 человек из них удалось эвакуировать. Пять человек погибли, 13 обратились за медицинской помощью, и 6 горняков были госпитализированы с отравлением угарным газом.