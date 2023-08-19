Число погибших в результате пожара на шахте в Казахстане выросло до четырех

Фото: ТАСС/Андрей Сесин

Спасатели нашли тело четвертого горняка, погибшего из-за возгорания на шахте "Казахстанская" компани в Карагандинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

"Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ на шахте "Казахстанская". В 18:14 (15:14 по московскому времени. – Прим. ред.) обнаружен четвертый пропавший", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что поисками граждан занимаются два отделения, находящихся под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.

В четверг, 17 августа, в шахте "Казахстанская", принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", загорелась конвейерная лента, внутри находились 227 человек.

Были эвакуированы 222 горняка, 13 из них обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали с отравлением угарным газом.

18 августа спасатели нашли третьего погибшего в результате произошедшего.



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