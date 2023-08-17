Минимум два горняка погибли при пожаре в шахте в Казахстане

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Два горняка погибли при пожаре в шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМитталТемиртау". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

"Тела двоих погибших нашли на месте пожара в шахте "Казахстанская", – указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится опознание погибших, продолжаются поиски еще троих горняков. Поисковые работы осложняются сильным задымлением горных выработок.

В четверг, 17 августа, в шахте "Казахстанская" загорелась конвейерная лента. В шахте находились 227 человек. Эвакуированы были 222 горняка, 13 из них обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали с отравлением угарным газом.

Ранее возгорание произошло на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Находящихся там людей эвакуировали. Работа шахты была временно приостановлена.

В результате инцидента пострадал один человек. Ему потребовалась госпитализация, состояние оценивалось как удовлетворительное.

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