Человек пострадал при пожаре на шахте "Распадская" в Кузбассе

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Один человек получил травмы после возгорания на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию правительства региона.

Местные власти рассказали, что пострадавшему потребовалась госпитализация.

"По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте "Распадская" из выведенных на поверхность 271 шахтера медицинская помощь понадобилась 1 человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Накануне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что на шахте "Распадская" произошло возгорание на глубине нескольких сотен метров. Находящихся там людей эвакуировали. Работа шахты была временно приостановлена.

Позже в экстренных службах поделились, что все горняки "Распадской" вышли на поверхность.