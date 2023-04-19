Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На момент возгорания в кузбасской шахте находились 275 человек.

Один из горняков, работающий на шахте, рассказал "Газете.ру", что узнал о происшествии по пути с шахты. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

"Мы в это время выезжали с шахты с пассажирским дизелем, когда произошел пожар. Вторая смена была в шахте, и по рации передали, что шестому и седьмому сейчас выходить по запасным выходам второй смене. Нам сказали, что произошел пожар на семнадцатом участке", – сказал он.

О пожаре на шахте "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Пожар вспыхнул на глубине нескольких сотен метров.

Находящихся в шахте людей эвакуировали. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет. Работа шахты "Распадская" временно приостановлена.

