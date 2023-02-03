В Коми более 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Воркутинская"

Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС России

Более 200 человек эвакуировали из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Республике Коми из-за задымления, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там пояснили, что о нештатной ситуации на "Воркутинской" стало известно в 15:45 по московскому времени. По данным администрации шахты, задымление произошло в камере пункта регулирующей аппаратуры.

"Задымление произошло по исходящей струе вентиляции шахты. Работники смен шахт "Воркутинская" (113 человек) и "Заполярная" (106 человек) были выведены на поверхность, поскольку имеют единую систему проветривания. Пострадавших нет", – заявили в пресс-службе.

Ранее задымление произошло в нефтешахте № 3 в поселке Ярега в Республике Коми. К месту происшествия были направлены пожарные и специалисты военизированной горноспасательной части. В результате происшествия никто не пострадал.



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