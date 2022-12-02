Фото: МЧС России/ТАСС

Порода обрушилась на руднике по добыче золота в Забайкалье, оказавшийся под завалами один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, ЧП случилось в одном из штреков рудника "Омчак". В момент происшествия на участке были четыре человека, один из них впоследствии оказался под завалами.

В настоящее время на месте обрушение породы работают горноспасатели, они ведут поисково-спасательные работы.

Ранее выброс газа на шахте в Карагандинской области Казахстана привел к гибели четырех человек. Также четверо были доставлены в больницу. Кроме того, была проведена эвакуация 106 работников.



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