Около 40 человек эвакуировались из шахты в Норильске из-за возгорания трансформатора

Фото: mchs.gov.ru

Около 40 рабочих были эвакуированы из шахты "Ангидрит" в Норильске из-за возгорания трансформаторной подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В шахте "Ангидрит" на глубине 70 метров произошло возгорание трансформаторной подстанции, 36 человек эвакуировались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время в шахте работают специалисты, производственный процесс приостановлен.

4 октября более 130 горняков были эвакуированы из-за пожара на шахте в Кузбассе. Возгорание было оперативно локализовано. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание химического реагента.

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