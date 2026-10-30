The Hatters готовят совместную песню с певицей Валерией

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская группа The Hatters работает над новой совместной песней с певицей Валерией. Об этом ТАСС рассказал лидер коллектива Юрий Музыченко.

По словам музыканта, артисты договорились сделать общий трек. При этом они решили не перепевать уже существующую песню, как это было с композицией "Таю", а сочинить полностью новый материал.

Демоверсию Валерия уже получила, работу над ней участники группы продолжают.

"Вот-вот выйдет песня с Валерией", – добавил Музыченко.

Ранее рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим. ред.) признался, что мечтает о совместной песне с Полиной Гагариной. Кроме того, исполнитель отметил, что хотел бы записать фит с канадским рэпером Дрейком.