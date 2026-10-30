30 октября, 11:13Шоу-бизнес
The Hatters готовят совместную песню с певицей Валерией
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Российская группа The Hatters работает над новой совместной песней с певицей Валерией. Об этом ТАСС рассказал лидер коллектива Юрий Музыченко.
По словам музыканта, артисты договорились сделать общий трек. При этом они решили не перепевать уже существующую песню, как это было с композицией "Таю", а сочинить полностью новый материал.
Демоверсию Валерия уже получила, работу над ней участники группы продолжают.
"Вот-вот выйдет песня с Валерией", – добавил Музыченко.
Ранее рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим. ред.) признался, что мечтает о совместной песне с Полиной Гагариной. Кроме того, исполнитель отметил, что хотел бы записать фит с канадским рэпером Дрейком.