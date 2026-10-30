ВС РФ за неделю взяли под контроль три населенных пункта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил РФ за неделю заняли Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку и Бариловку.

Подразделения "Востока", в свою очередь, продолжали продвижение в глубину обороны противника и отбили у ВСУ Общее, добавили в ведомстве.

Ранее российская армия поразила ракетный агрегатно-детальный завод АО "Киевский радиозавод", где выпускали комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности.

Одновременно с этим был поражен цех по сборке и хранению дронов ЧАО "Фанплит". На предприятии производили и хранили БПЛА большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт".