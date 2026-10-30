В Пулково пресекли незаконный ввоз культурных ценностей XIX века на 3 млн рублей

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники Центральной и Северо-Западной оперативных таможен пресекли незаконный ввоз культурных ценностей XIX века в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

51-летнего гражданина Германии остановили в "зеленом" коридоре во время выборочного контроля. В дорожной сумке и чемодане обнаружили 32 предмета без декларации, включая серебряный с золочением оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века и ленту к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного последней четверти XIX века.

Еще несколько медалей и знаков отличия иностранец достал из карманов куртки. Экспертиза показала, что вещи имеют особую историческую ценность. Общая стоимость составила более 3 миллионов рублей.

Мужчина рассказал, что планировал продать вещи на аукционах. В отношении злоумышленника возбудили дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного провоза брендовых вещей на 22 миллиона рублей. Сделать это попыталась россиянка, прибывшая рейсом из Стамбула.

В багаже 28-летней девушки обнаружили 36 изделий: 3 сумки Hermes и Chanel, 31 предмет одежды марок Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также 2 пары туфель Chanel.

Как объяснила пассажирка, товары – ее личные вещи, которые она получила в подарок. Экспертиза подтвердила оригинальность изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 6 миллионов рублей.