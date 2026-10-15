Таможенники в Шереметьево нашли у пассажирки коллекционные монеты на 1,5 млн руб

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево нашли у 25-летней пассажирки незадекларированные коллекционные монеты стоимостью более 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Россиянка прибыла в Москву из Стамбула и была остановлена в "зеленом" коридоре. Рентген-машина показала 87 монет в подарочных упаковках, которые находились в ее багаже.

Девушка заявила, что везет монеты для личного использования, а их стоимость ей неизвестна. В ходе экспертизы выяснилось, что они сделаны из серебра 999-й пробы, цинка, меди и никеля.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Пассажирке грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров и их возможная конфискация.

Ранее таможенники в Домодедово обнаружили у россиянина незадекларированные наручные часы стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей. Мужчина прилетел из Дубая и пытался пройти через "зеленый" коридор. Возбуждено уголовное дело.

