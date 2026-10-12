Домодедовские таможенники нашли радиоактивные часы в посылке из Израиля

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в международном почтовом отправлении авиационные часы, уровень радиационного фона которых превышал естественный в 20 раз. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Посылка была адресована жителю Удмуртии. Внутри находились сумка и рюкзак, в последнем и лежали часы. Именно на них сработала система радиационного контроля. Проверка показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 микрозиверта в час, что делает товар опасным для бытового использования.

В сопроводительных документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду, скрыв наличие часов. По результатам санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзор установил несоответствие единым санитарным требованиям. Ввоз товара на территорию России запрещен, посылка будет возвращена в страну отправления.

Ранее в аэропорту Новокузнецка таможенники нашли в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего из Вьетнама, чучела двух сиамских крокодилов. Пассажир заявил, что купил предметы в качестве сувениров для личной коллекции, а также не знал о требованиях по их таможенному декларированию и необходимости получения разрешительной документации. Против мужчины возбуждены два административных дела.