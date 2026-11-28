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Американский предприниматель Илон Маск за сутки увеличил состояние на 39,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В процентном выражении за день состояние прибавило 4,8% и достигло 859 миллиардов долларов. Это вывело Маска на первое место в рейтинге Bloomberg.

На бирже Nasdaq бумаги SpaceX подорожали на 4,83%, до 133,59 доллара за акцию. Бумаги Tesla завершили торги подъемом на 5,22% – до 400 долларов за акцию.

Это уже не первый случай, когда состояние предпринимателя колеблется вокруг отметки в триллион долларов. Ранее на фоне снижения котировок компании SpaceX американский предприниматель лишился статуса триллионера. Чистая стоимость активов бизнесмена сократилась после того, как акции SpaceX подешевели более чем на 3%.

