Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В ведомстве подчеркнули, что в расписании авиарейсов возможны изменения.

Ранее из-за прошедшего в столичном регионе снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили около 320 рейсов. Больше всего изменений в расписании зафиксировали в Шереметьево и Внуково.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура после сбоев в расписании авиарейсов начала проверку. Надзорные мероприятия охватывают аэропорты Московского авиаузла, где из-за непогоды корректировали время вылета и прибытия самолетов, а также отменяли рейсы.

