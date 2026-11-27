Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Причиной стали ограничения, действовавшие в петербургском Пулково.

По данным телерадиокомпании, воздушное судно приземлилось в финской столице в 04:57 по местному времени (05:57 по московскому). После дозаправки лайнер вылетел обратно в Стамбул.

Аэропорт Хельсинки включен в перечень запасных аэродромов, которые ряд авиакомпаний указывает в своих планах полетов. Такие площадки используют, чтобы перенаправить рейс при неблагоприятной погоде или в нештатной ситуации.

На фоне вводившихся ограничений в аэропорту Пулково задержали или отменили более 25 рейсов. Среди задержанных – самолеты в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Салехард, Калининград, Нарьян-Мар, Ставрополь, Архангельск, а также другие направления. Задерживались два рейса в Самару, три – в Казань и четыре – в Москву.