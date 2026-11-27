Фото: MAX/"Следком"

Родителям пятилетней девочки, которая умерла от истощения в многодетной семье в Вологде, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили ТАСС в прокуратуре Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Санкция соответствующей статьи предусматривает в том числе пожизненное лишение свободы.

О гибели девочки из многодетной семьи в Вологде стало известно 26 ноября. Ее семилетнего брата в аналогичном состоянии доставили в больницу. Всего госпитализировали 10 детей.

Семья с 12 детьми, включая 11 несовершеннолетних, состояла на профилактическом учете с 2020 года. Причиной стали антисанитарные условия в квартире. Отец неоднократно отказывался принимать продуктовые наборы, а мать, как она объяснила, не стала обращаться за медпомощью, рассчитывая откормить детей кашей. Сейчас родители задержаны.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. По информации журналистов, в администрации Вологды прошли обыски и другие следственные мероприятия.

