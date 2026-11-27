Фото: depositphotos/.shock

Минэкономразвития занялось разработкой поправок в законодательство, которые предусматривают создание специального государственного реестра объектов временного размещения с посуточной и почасовой оплатой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в последние годы спрос на услуги временного размещения растет. При этом многие объекты, которые сдают для кратковременного проживания, не относятся к официальным средствам размещения. В результате возникают сложности с контролем качества и безопасности таких услуг, а также с налогообложением и статистическим учетом.

"Специальный реестр будет выступать основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности", – пояснили в ведомстве.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что съемщикам запрещено самовольно вешать картины или менять мебель в арендованной квартире. Даже дырки от гвоздей считаются порчей имущества, за которую собственник может потребовать возмещения убытков или удержать депозит. Серьезные последствия грозят за несанкционированную перепланировку.