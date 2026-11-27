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Один из основателей американской сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, Карни скончался 13 ноября у себя дома в Уичито, штат Канзас. Его сын Майкл рассказал, что причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Сеть Pizza Hut Дэн и его брат Фрэнк Карни основали в 1958 году в Уичито. Рестораны компании узнают по характерным красным крышам, а среди ее блюд известна пицца на пышном тесте.

В июне Yum! Brands, владевшая на тот момент сетью, объявила о заключении соглашений о продаже Pizza Hut. Общая сумма – 2,7 миллиарда долларов.