Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Западном административном округе комплексно отремонтировали 37 улиц. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в MAX.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, общая площадь обновленных пространств составила более 1,8 миллиона квадратных метров. Специалисты выбирали улицы, учитывая срок эксплуатации до следующих работ, интенсивность движения, состояние дорожного полотна и близость значимых объектов.

Работы проводились на территории Олимпийской деревни, а также Витебской улицы, входящей в состав Северо-Западной хорды. Кроме того, отремонтировали улицы Академика Анохина, Покрышкина и Коштоянца, прилегающих к кампусу университета РАНХиГС.

"Это обеспечило безопасное и комфортное передвижение не только жителей района, но и студентов, преподавателей вуза", – добавили в комплексе.

В порядок привели и другие территории, в частности Филевский бульвар, улицы Барклая, Раменки, Беловежскую. Главная задача заключалась в создании комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов, а также организации удобных маршрутов к транспортным и социально значимым объектам и жилым кварталам, заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили полное обновление Бакинской улицы в Москве. Модернизация затронула проезжую часть и пешеходные зоны. Всего там заменили свыше 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна и нанесли более 2,5 тысячи "квадратов" разметки. Чтобы человек был более заметен на дороге в темноте или в непогоду, там установили контрастное освещение у пешеходных переходов.