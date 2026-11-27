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ФСБ включила сведения о заключивших контракты на военную службу осужденных и фигурантах уголовных дел в перечень информации, которая может угрожать безопасности России в случае ее получения иностранными источниками. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документ внесли несколько новых положений. Одно из них касается граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России во время следствия или отбывания наказания. В эту категорию входят осужденные, подозреваемые и обвиняемые, бывшие заключенные, ранее содержавшиеся под стражей, а также состоявшие на учете в уголовно-исполнительной инспекции или исправительном центре.

Список пополнили сведениями о сотрудниках ФСИН, которые участвовали в подготовке осужденных и фигурантов уголовных дел к отправке на службу. Также в перечень вошла информация о доходах, банковских счетах и вкладах военных, работников оборонно-промышленного комплекса и их родственников.

Исключение сделано только для информации, которая уже находится в открытом доступе.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за незаконное распространение информации о последствиях ударов противника с применением беспилотников, ракет и артиллерии.

Согласно одному из проектов, УК РФ могут дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за распространение таких данных в период вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции и иных действий с использованием оружия. Речь идет о сведениях о последствиях ударов беспилотников, авиации, ракетных и артиллерийских комплексов.