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Польша может выплатить 1,79 миллиарда евро в виде процентов по кредитам, которые Европейский союз предоставил Киеву. Об этом написала в соцсети X депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

"Держитесь крепче! Польша может выплатить более 8 миллиардов злотых в виде процентов по кредитам", – прокомментировала она.

Депутат отметила, что не знает, была ли хоть одна страна, финансировавшая другое государство в таких масштабах и так бездумно. Она также заявила, что пропольское правительство, которое использовало бы свое положение и боролось бы за интересы страны, потребовало бы освободить Польшу от уплаты процентов по чужим кредитам.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет участвовать в предоставлении Киеву кредита на 45 миллиардов евро. Премьер-министр Петер Мадьяр предложил выделить эти средства силами 24 стран Евросоюза, как это уже происходило при предыдущем финансировании.

