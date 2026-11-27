Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили в Хмельницкой области предприятие "Термопласт", задействованное в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны.

По данным ведомства, предприятие находится в населенном пункте Летичев. Кроме того, российские беспилотники нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, действовавшим в интересах Вооруженных сил Украины.

До этого ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Для атаки применили ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования. В Черном море, юго-восточнее Одессы, поразили сухогруз.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам в Киевской и Одесской областях, которые использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. В частности, в Белой Церкви Киевской области был поражен терминал "Новой почты", а в Одесской области – логистические центры "Нерубайское" и "Блум".

