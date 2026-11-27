Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Утром 27 ноября в аэропорту Пулково задержали или отменили более 25 рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 06:55 по московскому времени, ограничения затронули десятки направлений.

Среди задержанных рейсов – самолеты в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Салехард, Калининград, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Ставрополь, Архангельск, Грозный, Минеральные Воды, Махачкалу, Самарканд и Нижнекамск. Также задерживаются два рейса в Самару, три – в Казань и четыре – в Москву.

Кроме того, отменен вылет самолета в Стамбул. В официальном канале аэропорта в МАХ уточнили, что по состоянию на 07:00 по московскому времени на два часа и более задерживались 11 рейсов, еще один был отменен.

Пассажиров, ожидающих вылета, обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Сведения о предоставлении напитков и питания размещают на информационном табло в терминале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково Росавиация ввела в 04:17 по московскому времени. Это произошло на фоне объявленной в Санкт-Петербурге опасности атаки беспилотников.

Угроза атаки БПЛА сохраняется и в Ленинградской области. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 30 беспилотников, боевая работа продолжается.