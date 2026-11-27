Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителей могут освободить от платы за проезд по федеральным платным дорогам на время новогодних каникул. С такой инициативой лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

В своем обращении парламентарий предложил ввести бесплатный проезд для легковых автомобилей с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Речь идет о платных автомобильных дорогах и отдельных платных участках федерального значения.

Миронов также попросил предусмотреть механизм компенсации операторам дорог доходов, которые они недополучат из-за отмены платы.

По мнению депутата, многие россияне используют длинные новогодние выходные для поездок к родственникам, посещения достопримечательностей и знакомства с регионами страны. Однако расходы на платные трассы ограничивают возможности для таких путешествий.

Миронов считает, что временная отмена платы сделает туристические направления доступнее и позволит большему числу граждан пользоваться современной дорожной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в Москве реализовали 160 решений Центра организации дорожного движения, направленных на снижение аварийности. Меры приняли на участках, где за год произошло не менее трех ДТП одного типа с пострадавшими.